Осмотрели около 5 тысяч автобусов: в ГИБДД Свердловской области рассказали о результатах проверки общественного транспорта

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области с 10 по 20 августа проверяли автобусы по всему региону. Инпекторы дежурили на дорогах, в населенных пунктах, на автовокзалах и автостанциях. Во время рейда сотрудники ГИБДД осмотрели около 5000 автобусов. За десять дней было выявлено более 1000 нарушений.

- За время проведения профилактического мероприятия выявлено 39 автобусов, не прошедших технический осмотр, 26 автобусов с техническими неисправностями, при этом у шести из них внесены изменения в конструкцию, но оно не согласовано с Госавтоинспекцией, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - Автоинспекторами привлечены к ответственности 34 водителя автобусов, у которых не работали или с не соответствовали установленным требованиям тахографами. Выявлено около 250 фактов неиспользования ремней безопасности водителями автобусов и пассажирами междугородных автобусов.

После проверки руководителям автопредприятий выдано 28 представлений об устранении правонарушений и внесено 37 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

Такие проверки сотрудники Госавтоинспекции проводят для снижения в будущем количества аварий по вине водителей автобусов. В Свердловской области за семь месяцев зарегистрировано 46 ДТП, в которых виновником аварии был признан водитель общественного транспорта. В этих автоавариях один человек погиб и еще 69 получили травмы.