В начале нового учебного года СвЖД напомнит школьникам о правилах поведения в зоне движения поездов

Фото: предоставлено СвЖД

В начале нового учебного года сотрудники СвЖД по традиции усиливают профилактическую работу и разъясняют детям и подросткам правила нахождения на объектах железнодорожного транспорта. Информационно-разъяснительные мероприятия будут проходить в течение сентября.

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, предпочтение будет отдано дистанционным форматам и акциям на свежем воздухе. СвЖД направила в адрес образовательных учреждений мультимедийный материал о правилах поведения на железной дороге (презентации, видео- и анимационные ролики) для размещения на интернет-ресурсах, демонстрации на классных часах и уроках ОБЖ.

Кроме того, школьники смогут сами поучаствовать в профилактической работе. Для них будут организованы выездные уроки на железнодорожных станциях, где с помощью специально подготовленных трафаретов ребята будут наносить на платформы яркие предупреждающие надписи: «Осторожно – поезд!», «Сними наушники и капюшон!», «Ходить по путям опасно!» и др.

Для детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет СвЖД объявила творческий конкурс «У железных правил нет исключений». Дети должны придумать презентационные материалы и проекты, направленные на повышение культуры безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта. В зависимости от возрастной категории работы могут быть представлены в номинациях «Изобразительное искусство», «Играем и изучаем» (плакаты, брошюры, буклеты, листовки, коллажи), «Технический проект».

СвЖД напоминает, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности. Переходить пути можно только в оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов, находиться на объектах железнодорожного транспорта в наушниках.

Совместно с сотрудниками транспортной полиции железнодорожники планируют проводить рейды на участках с интенсивным движением поездов (в черте населенных пунктов, где чаще всего происходят случаи травматизма или фиксируется много нарушений). Во время таких рейдов нарушителям правил поведения на железной дороге будут объяснять, почему их действия связаны с риском для жизни.