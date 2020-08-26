На руинах старинного уральского завода сыграет оркестр и пройдет фестиваль автоклассики

Фото: официальная группа "Вконтакте" "Лето на заводе"

Все еще думаете, где провести выходные? Тогда вам просто необходимо заглянуть в Сысерть. На территории старинного завода Турчаниновых-Соломирских 29-30 августа будет очень интересно. В субботу там пройдет Фестиваль автомобильной классики «Добрый вечер», на который съедутся 50 аутентичных автомобилей. Вечером всех ждет опен-эйр под ритмы хаус музыки. А в воскресенье там выступит большой оркестр классической музыки. Будут звучать скрипка, альты, виолончели, арфа и контрабас. Оба мероприятия на территории завода пройдут впервые!

- По традиции все выходные работает фуд-корт, идут самые разные творческие мастер-классы, пройдет спектакль для детей от театра «Три апельсина», а в пятницу - танцевальные мастер-классы по современным направлениям, - уточняют организаторы.

Кстати, осенью проект «Лето на заводе» продолжит радовать нас интересными событиями. Например, 6 сентября на территории Завода выступит камерный оркестр BACH. Будет атомосферно!