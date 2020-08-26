Росздравнадзор запретил продавать произведенные на Урале таблетки

Запрету подверглись «Цитрамон П» и «Мукалтин» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расздравнадзор запретил продавать серию препарата «Цитрамон П» серии №500819, который производят на предприятии «Уралбиофрам» в Екатеринбурге. Согласно информации, размещенной на официальном портале ведомства, выявленные таблетки не соответствуют качеству по показателю «растворение».

- Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения лекарственных средств, включая медицинские организации, предоставить в территориальный орган Росздравнадзора сведения, - сообщается в документации. – Территориальным органам обеспечить контроль за изъятием из обращения вышеуказанной серии лекарственного препарата.

Фото: официальная документация

Кроме того, в другом документе сообщается о прекращении обращения таблеток «Мукалтин» серии №91119, которые тоже произвели на «Уралбиофарм». Нарушения были выявлены при проверке партии, которые выкупил один из ИП в Адыгее.