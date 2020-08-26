В Свердловской области спасатели МЧС ищут девять грибников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этим летом в Свердловской области значительно выросло число людей, которые потерялись в лесу – почти в два раза. Только с мая к спасателям поступило 50 таких обращений. А сейчас МЧС, полиция и волонтеры разыскивают девять потерявшихся грибников. В основном, теряются люди пожилого возраста – от 60-ти и старше.

Так, накануне, 25 августа, в Тугулыском районе потерялся 41-летний мужчина. Под Первоуральском пропала 61-летняя женщина, а днем ранее – 70-летний мужчина, который заблудился в лесу под Нижним Тагилом.

В Горноуральском районе с 22 августа ищут 70-летнего пенсионера. Под Ирбитом 20 августа потерялся 81-летний дедушка и 64-летний мужчина в Верхней Пышме. С 19 августа ищут 38-летнего мужчину, который пропал в лесу под Алапаевском, а с 18 августа – 67-летнего мужчину под Первоуральском. С 17 августа ведутся поиски женщины в лесу под Качканаром.

- В этом году в лесах Свердловской области небывалый урожай грибов. Население массово выходит в лес, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Чтобы поход не обернулся неприятностями, спасатели просят выполнять ряд простых рекомендаций.

Во-первых, уходя в лес, обязательно сообщите родным и близким, куда идете и когда вернетесь.

Во-вторых, ваша одежда должна быть обязательно яркой, чтобы, в случае чего, вас было легко обнаружить. Возьмите с собой воду, заряженный сотовый телефон и дополнительное зарядное устройство, а также спички в непромокаемой упаковке и нож, а еще свисток.

В-третьих, если произойдет ЧП, обязательно звоните по телефону 112, сообщите о том, где находитесь, и не двигайтесь с места.