Количество обращений, поступающих в АО «Екатеринбургэнергосбыт» через Интернет-приемную, увеличилось в 3 раза

За 7 месяцев текущего года более 1100 клиентов АО «Екатеринбургэнергосбыт» с помощью Интернет-приемной решили возникшие вопросы по энергоснабжению. Этот показатель увеличился в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время данный канал связи один из самых доступных и популярных онлайн-сервисов компании.

С его помощью можно решить большое количество вопросов, связанных с энергоснабжением. Специалисты компании подскажут, как в дистанционном формате заключить или расторгнуть договор энергоснабжения в связи с приобретением или продажей жилья; подать заявку на установку или замену счетчика; подать заявление на перерасчет начислений за потребленную электроэнергию; внести изменения в личные данные (например, количество прописанных жильцов).

Интернет-приемная - это специальный раздел для обращений на сайте компании www.eens.ru. При его использовании не требуется регистрация, направить свои обращения клиенты могут в удобное время с любого устройства. Это легко, комфортно, доступно и безопасно.

АО «Екатеринбургэнергосбыт» уделяет большое внимание развитию удаленных сервисов, что помогает компании повысить эффективность, а клиентам – экономить время и ресурсы.