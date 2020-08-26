Стало известно, сколько человек ходят на службы к опальному отцу Сергию

Сергия лишили сана схиигумена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помощник опального отца Сергия (Романова) Всеволод Могучев рассказал, сколько человек посещает службы схимонаха.

- Несмотря на сезон отпусков, за выходные службы отца Сергия посещают более двух тысяч человек, - рассказал в своем новом видеообращении Всеволод Могучев.

Напомним, что ранее представители Екатеринбургской епархии заявляли, что не станут применять силу по отношению к Сергию. Согласно решению церковного суда, бывшего схиигумена лишили сана. Также он должен покинуть Среднеуральский женский монастырь согласно указу митрополита Кирилла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Ксению Собчак напали в Среднеуральском женском монастыре, где прячется опальный отец Сергий. Об этом телеведущая рассказала в соцсетях (подробнее)

«Избили 30 мужчин уголовного вида»: Ксения Собчак рассказала из-за чего на нее напали в Среднеуральском женском монастыре. Телеведущая сообщила в разговоре с «КП»-Екатеринубрг, что это были сотрудники обители (подробнее)

«Уральский пельмень» Дмитрий Соколов приехал в Среднеуральский женский монастырь после того, как там избили Ксению Собчак. Артист поддерживает отца Сергия (подробнее)

«Духовно нездоровая обстановка»: Екатеринбургская епархия прокомментировала избиение Собчак в Среднеуральском монастыре. На месте работают полицейские (подробнее)

«Идите с Богом!»: появилось видео нападения на Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре. По словам самой телеведущей, травмы получили два человека (подробнее)