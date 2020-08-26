Стало известно, сколько человек ходят на службы к опальному отцу Сергию

Сергия лишили сана схиигумена
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Помощник опального отца Сергия (Романова) Всеволод Могучев рассказал, сколько человек посещает службы схимонаха.
- Несмотря на сезон отпусков, за выходные службы отца Сергия посещают более двух тысяч человек, - рассказал в своем новом видеообращении Всеволод Могучев.
Напомним, что ранее представители Екатеринбургской епархии заявляли, что не станут применять силу по отношению к Сергию. Согласно решению церковного суда, бывшего схиигумена лишили сана. Также он должен покинуть Среднеуральский женский монастырь согласно указу митрополита Кирилла.
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