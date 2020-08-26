Таможенники перехватили партию смартфонов, которые пытались из Казахстана провезти в Екатеринбург

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Уральские таможенники задержали на границе с Казахстаном партию контрафактных смартфонов на 10 миллионов рублей. Их пытались вывезти из Петропавловска в Екатеринбург. В фуре таможенники обнаружили 258 смартфонов Samsung и Huawei, а также 480 чехлов для iPhone.

- Страна происхождения товаров – Китай. По оценкам правообладателей, сумма причиненного ущерба составляет больше 10 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Сейчас материалы переданы в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Статья предусматривает лишение свободы до двух лет, со штрафом до 80 тысяч.