Соседи рассказали о жизни мужчины, которого обвиняют в избиении до смерти годовалого сына

Рыков признал вину лишь частично. Фото: СОЦСЕТИ

Соседи Алексея Рыкова, которого которого обвиняют в избиении до смерти годовалого сына, рассказали, что в день трагедии слышали громкий детский плачь. По их словам, семья переехала в новую квартиру лишь недавно. Вместе с Рыковым жили трое детей и жена Юлия.

По версии следствия, Рыков пять раз ударил сынишку кулаками по голове, а потом бросил тело на диване в гостиной. Первой неладное почувствовала мать мальчика, она же и нашла бездыханное тело в квартире. Алексей пытался скрыться на даче у друга, но его задержали по «горячим следам».

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