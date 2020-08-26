Возвращение блудного человечка: на крышу ТЮЗа в Екатеринбурге усадили красного путешественника

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

В Екатеринбурге на крыше ТЮЗа сегодня днем, 26 августа, вновь установили «Красного человечка» - скульптуру без лица, имени и пола, автором которой стал художник Андрей Люблинский. Впервые фигура появилась в Екатеринбурге в прошлом году – в рамках фестиваля «Стенограффия» ее усадили на Плотинке, но долго она там не просидела. Дело в том, что конструкцию было сложно закрепить там – она находилась на слишком удобном для вандалов уровне.

В итоге, скульптуру убрали, и все это время она хранилась у команды «Стенограффии».

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

- Именно этот человечек был сделан исключительно для Екатеринбурга. Он обязательно должен взаимодействовать с углом 90 градусов, а в архитектуре этого здания [ТЮЗа – прим.ред.] как раз много таких углов. Я думаю, это очень хорошее место для моего объекта, - рассказал сам Люблинский.

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

По задумке художника, «Красный человечек» одновременно может обозначать никого конкретного и каждого из нас. Он был вдохновлен образцами СССР еще 10 лет назад и успел объехать почти весь мир: Нью-Йорк, Стамбул, Москву, Лос-Анджелес, Париж. Деревянный арт-объект является конструктором, выполненным в пиксельной графике. Его цель – разбавить своей яркостью серость Екатеринбурга.