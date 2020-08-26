На Среднем Урале – еще 12 погибших от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердились еще 12 смертей от коронавируса. Всего в регионе их 432. Согласно данным регионального оперштаба, в сегодняшнюю сводку попали 122 новых случая заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+50).

Общее количество зафиксированных случаев – 24720.

Динамика распространения коронавируса на 26 августа Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Состояние 99 госпитализированных оценивается как тяжелое, 90 из них находятся в реанимации, в том числе 44 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 270. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время уральским медикам удалось вылечить 19686. Только за сутки из больниц выписали 60 пациентов.