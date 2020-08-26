В Екатеринбурге продлили перекрытие двух улиц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге строители продлили перекрытие движения на двух улицах. До 5 октября все еще проехать нельзя будет по улице Каменотесов (от дома №11 до дома №2/1). Ограничения ввели из-за строительства теплосети, предназначенной для подключения дома №2/3 на улице Шолохова. Все это время объезжать можно будет по улицам Шолохова, Лагерной и по переулку Волчанскому.

Также до 25 сентября продлили закрытие движения по улице Фрезеровщиков (от Старых Большевиков до Шефской). На этом участке продолжается строительство трамвайной ветки до Верхней Пышмы.

Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.