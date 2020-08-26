На Среднем Урале подешевели школьная форма и обувь

Цена на минимальный набор школьника снизилась на 1,3% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области снизился «индекс школьного портфеля» - минимального набора канцтоваров, одежды и обуви для школьника. Его стоимость в июле этого года стала ниже на 1,3%, чем за аналогичный период прошлого года.

- Для наглядности взяли условную уральскую семью, где в этом году за парты сядут два ребенка: сын пойдут в первый класс, дочь – в пятый. Первоклассника одели в сорочку, брюки, джемпер и школьные полуботинки, в его новый ранец положили ручку, карандаш, тетрадку, альбом для рисования, фломастеры, а также спортивную форму – костюм и кроссовки, - рассказали в пресс-службе уральского Центрбанка.

Цена за год за такой набор практически не изменилась: в июле этого года он стоил 11290 рублей, а в июле прошлого года – 11323 рубля.

За минимальный набор пятиклассницы родители сегодня заплатят 10640 рублей вместо 10895 рублей (цена снизилась на 2,3%).

- За год значительно подешевели обувь и одежда, зато сильно подорожали канцтовары. Такая динамика связана с коронавирусными ограничениями: многие магазины столкнулись с резким спадом спроса и ограниченными возможностями дистанционной продажи детской обуви и одежды, что вынудило их снизить цены, - объяснили в Центробанке.

По словам специалистов, подорожание канцтоваров началось еще в апреле, когда школы и детские сады стали переходить на «удаленку». Поэтому теперь, чтобы собрать двух школьников, нужно заплатить 21931 рубль (на 287 рублей меньше).

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