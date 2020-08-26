В Свердловской области впервые пройдет федеральный этап конкурса «Славим человека труда!»

Фото: предоставлено организаторами

27 августа на площадке КВК «Синара Центр» (г. Екатеринбург, Верх-Исетский б-р, д.15) пройдет федеральный этап конкурса «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в отрасли «Народные художественные промыслы». Соревнования пройдут в пяти номинациях на звания лучших мастеров по традиционной росписи по дереву и по металлу, по художественной ковке, резьбе по дереву и обработке бересты.

В конкурсе примут участие именитые мастера Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Открытие конкурса состоится в 9:30, после чего участники приступят к изготовлению конкурсных работ.

Проект «Славим человека труда!» реализуется в регионе с 2011 года во исполнение поручения Президента Российской Федерации о создании и модернизации рабочих мест. Его основная идея состоит в том, чтобы возродить в общественном сознании уважение к рабочему человеку и привлечь в производственные сферы молодые перспективные кадры. Конкурс в отрасли «Народные художественные промыслы» нацелен также и на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, повышение престижа мастеров народного традиционного искусства.

Важно отметить, что вопросам сохранения народных художественных промыслов уделяется большое внимание в Свердловской области. Именно поэтому Правительством региона было принято решение о проведении финального этапа престижного конкурса в Екатеринбурге.

Подробнее о мероприятии вы можете узнать по телефону: 8 (343) 377-67-10, http://gotoural.com/