Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Власти Екатеринбурга озвучили темы Ледового городка 2021

Сейчас за портале администрации города проходит голосование за лучший вариант
Мария ТрапезниковаМария ТрапезниковаМарияТрапезникова
КомментироватьОставить комментарий
Сейчас за портале администрации города проходит голосование за лучший вариант

Сейчас за портале администрации города проходит голосование за лучший вариант

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга выставила на голосование несколько тем, одна из которых может стать ведущей в создании нового Ледового городка. Опрос, в котором может принять участие любой желающий, опубликован на официальном портале мэрии города.

В нем четыре варианта ответа:

- «Чудо Нового года и Рождества»

- «220 лет Владимиру Далю (создателю словаря русского языка)»

- «130 писателю Александру Волкову (автору сказки «Волшебник изумрудного города»)»

- «Другое»

Напомним, не так давно в Нижнем Тагиле определились с темой Ледового города – «Сказка о царе Салтане» Александра Пушкина. Дело в том, что в 2021 году исполняется ровно 190 лет с момента ее создания.