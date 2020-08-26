Власти Екатеринбурга озвучили темы Ледового городка 2021

Сейчас за портале администрации города проходит голосование за лучший вариант Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга выставила на голосование несколько тем, одна из которых может стать ведущей в создании нового Ледового городка. Опрос, в котором может принять участие любой желающий, опубликован на официальном портале мэрии города.

В нем четыре варианта ответа:

- «Чудо Нового года и Рождества»

- «220 лет Владимиру Далю (создателю словаря русского языка)»

- «130 писателю Александру Волкову (автору сказки «Волшебник изумрудного города»)»

- «Другое»

Напомним, не так давно в Нижнем Тагиле определились с темой Ледового города – «Сказка о царе Салтане» Александра Пушкина. Дело в том, что в 2021 году исполняется ровно 190 лет с момента ее создания.