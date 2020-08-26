Власти Екатеринбурга озвучили темы Ледового городка 2021

Сейчас за портале администрации города проходит голосование за лучший вариант
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Администрация Екатеринбурга выставила на голосование несколько тем, одна из которых может стать ведущей в создании нового Ледового городка. Опрос, в котором может принять участие любой желающий, опубликован на официальном портале мэрии города.
В нем четыре варианта ответа:
- «Чудо Нового года и Рождества»
- «220 лет Владимиру Далю (создателю словаря русского языка)»
- «130 писателю Александру Волкову (автору сказки «Волшебник изумрудного города»)»
- «Другое»
Напомним, не так давно в Нижнем Тагиле определились с темой Ледового города – «Сказка о царе Салтане» Александра Пушкина. Дело в том, что в 2021 году исполняется ровно 190 лет с момента ее создания.