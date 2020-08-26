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На Урале продуктовый магазин выплатит 180 тысяч бабушке за перелом шейки бедра

Пенсионерку прищемило входными дверями, из-за чего она упала
Мария ТрапезниковаМария ТрапезниковаМарияТрапезникова
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На Урале продуктовый магазин выплатит 180 тысяч бабушке за перелом шейки бедра

На Урале продуктовый магазин выплатит 180 тысяч бабушке за перелом шейки бедра

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Березовского, что в Свердловской области, решила провести проверку магазина «Агроторг», по вине которого пострадала 92-летняя бабушка. В конце ноября прошлого года пенсионерку прищемило раздвижными дверями на входе в магазин. Она упала и получила перелом шейки бедра, а также закрытую черепно-мозговую травму, после чего уже не смогла самостоятельно передвигаться.

- Прокурор в интересах пожилой женщины в Березовский горсуд направил исковое заявление о взыскании в ее пользу расходов на лечение и приобретение специальных средств, необходимых для передвижения, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – А также компенсацию морального вреда.

Суд требования удовлетворил и обязал выплатить бабушке 180 тысяч – 150 тысяч в качестве компенсации морального вреда и еще 30 тысяч в качестве затрат на лечение.

ЧП