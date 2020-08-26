«Так у нее же паралич!»: в Екатеринбурге мать бросила тяжелобольную дочь в больнице

Они сделали ее счастливой, и она сделала их счастливыми Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Трогательную историю любви в своем блоге рассказал бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Речь идет о 45-летней женщине, которая после развода переехала из Москвы в столицу Урала. Здесь она встретила мужчину на десять лет моложе и вышла за него замуж. Верующий, простой, честный.

Женщина очень хотела ребенка, но никак не получилось. И пара решили стать приемными родителями.

- Вот однажды накупили всяких фруктов, и пошли в детскую больницу. Заходят и вдруг навстречу им трехлетняя девочка хромает. Увидела их и закричала: «Папа, папа!». Обняла его за ногу и замерла. Он жене говорит: «Ну-ка подержи арбуз». Поднял девочку, она обняла его за шею и прижалась щекой. И сопит. И он жене говорит: «Все, эта наша». А жена говорит: «Так у нее ДЦП!». А он говорит: «Всё, это наша дочь». И они спрашивают медиков: «Чей ребенок?». А они говорят: «Ничей, живет здесь, мать бросила». Они сказали: «Все, мы забираем», - пишет в своем блоге в Instagram Евгений Ройзман.

Сейчас у семьи все хорошо. Недавно девочке купили компьютер, потому что она любознательная. Тот случай, когда ребенок сделал счастливыми родителей, а она сделала счастливыми их.