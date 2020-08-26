Не ремонтировали 40 лет: в Нижнем Тагиле открылась обновленная Площадь на улице Зари

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Накануне, 25 августа, в Нижнем Тагиле открылась новая благоустроенная Площадь на улице Зари, которую не ремонтировали почти 40 лет. Пространство на пересечении проспекта Вагоностроителей и улицы Зари была открыта в 1982 года.

- На площади более шести тысяч квадратных метров появились ухоженные газоны, красивая тротуарная плитка, современное освещение и удобная парковка на 54 места с разворотной площадкой и «карманами», - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. – Стоимость проекта составила больше 19 миллионов.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

По словам главы города Владислава Пинаева, в нынешнем году будут завершены работы на трех проектах: спортивной площадке в Девятом поселке, парке Победы и экопарке в микрорайоне «Муринские пруды».