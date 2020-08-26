На Среднем Урале, несмотря на закрытые кинотеатры, пройдет «Ночь кино»

Фото: Свердловский областной фильмфонд

Уже в эту субботу, 29 августа, в Свердловской области пройдет ежегодная акция «Ночь кино». Организаторов не остановили даже закрытие кинотеатры – показы решили устроить прямо под открытым небом. В этом году акция пройдет уже в пятый раз и станет самой масштабной за все время – на территории региона запланировали 20 площадок.

Организаторы покажут картины, ставшие рекордсменами российского проката: «Лед 2», «Холоп» и мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 4».

- Кинопоказы будут организованы с учетом правил безопасности, установленных Роспотребнадзором в связи с пандемией коронавируса, - уточнили в пресс-службе Свердловского областного фильмфонда. – Всероссийскую акцию проводят Министерство культуры РФ совместно с Фондом кино.

В Екатеринбурге будут организованы две площадки – у ТРЦ «Мега» и в ЦПКиО имени Маяковского. В области – в Серове, Верхней Туре, Березовском, Каменске-Уральском, лесном, Тугулыме, Туринске, Новоуральске, Заречном, поселке Бобровский, селе Патруши, поселках Красноярка, Вятчино, Ларьковка, Красноглинный, Масяты, Поспелково и в селе Филькино.

На все сеансы вход бесплатный. Старт «Ночи кино»: 29 августа в 20:00 на всех площадках.