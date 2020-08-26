Уральский медицинский университет начнет учебный год в частичном онлайн-режиме

Все лекции в УГМУ будут переведены на «дистант», а практические занятия будут проводиться очно, но в небольших группах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия коронавируса внесла свои корректировки в учебные планы детских садов, школ и вузов. Кроме мер санитарной безопасности, которые должны будут использовать как учащиеся, так и педагоги, немного сдвинулся и график учебы. Так, например, УрФУ решил проводить большие потоковые лекции в онлайн-режиме, чтобы избежать большого скопления людей. А вот различные лабораторные и практические занятия – очно.

Точно также решила поступить администрация Уральского государственного медицинского университета (УГМУ). Как расскзаали «КП» в пресс-службе вуза, все лекции для студентов всех курсов будут проводиться в режиме онлайн, а вот практические занятия – очно, в небольших группах. Для удобства учебы администрация вуза решила организовать бесплатный доступ для студентов и преподавателей к сервисам Office 365.

Кроме этого, в университете планируется придерживаться еще ряда правил: за каждой учебной группой будет закреплено одно учебное помещение, приняты меры по минимизации общения студентов из разных групп во время перерыва, студенты должны будут находиться в стенах вуза в масках и менять их не реже 1 раза в три часа.

- Составлено расписание учебных занятий с выполнением условия максимального разобщения студентов различных учебных групп. Кроме того, предусмотрено в расписании для педагогов старше 65 лет и педагогов, имеющих хронические заболевания, проведение учебных занятий с применением ЭО и ДОТ, - добавили в пресс-службе.