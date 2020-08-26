В Екатеринбурге пенсионер сбил девятилетнего мальчика на самокате

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Минувшим днем, 25 августа, в Екатеринбурге, в районе улицы 22 Партсъезда, произошло серьезное ДТП, в котором пострадал девятилетний мальчик. Он верхом на самокате пересекал проезжую часть и попал под колеса иномарки, за рулем которой сидел 72-летний водитель.

Мальчика сразу же госпитализировали в больницу, где его осмотрели медики и констатировали сочетанные травмы.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Мама ребенка рассказала, что в тот день он пошел гулять – направлялся на бульвар Культуры, где должен бы встретиться с друзьями, чтобы покататься на самокатах.

- Водитель рассказал, что он выехал с парковки магазина «Лента» и двигался с небольшой скоростью, как вдруг неожиданно справа выехал мальчик на самокате, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, удар пришелся правой стороной машины.

В рамках дознания инспекторы ГИБДД проведут экспертизы, по окончании разбирательства будет принято мотивированное решение.