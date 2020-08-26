Надевали дыхательные маски: в Екатеринбурге из горящего дома спаслись 53 человека

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Минувшим вечером, 25 августа, около 23:18, в Екатеринбурге произошел серьезный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов о том, что в районе Южного автовокзала, на улице 8 Марта, вспыхнула квартира в многоэтажке. На место выехали 12 спасателей на четырех спецмашинах.

- На площади в 10 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 4 этаже 17-этажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 50 человек, в том числе три ребенка.

Прибывшее на место ЧП звено газодымозащитной службы с помощью масок «Самоспасатель» вывело по лестницам еще трех человек. К счастью, никто не пострадал в огне. Пожар удалось потушить спустя 20 минут, разбор сгоревших конструкций закончили в 00:31.