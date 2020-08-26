Один человек погиб: на Урале «Камаз» протаранил легковушку

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Минувшим вечером, 25 августа, на 109-м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень» произошло серьезное ДТП с участием «Камаза» и легковушки, в котором погиб один человек. Известно, что 28-летний водитель грузовика, двигаясь в сторону Екатеринбурга, выехал на встречку и протаранил автомобиль «ВАЗ». От сильного столкновения и множественных полученных травм водитель легковушки 52-х лет погиб на месте.

- Очевидцы рассказали, что он в тот момент обгонял попутный транспорт, выехав на встречную полосу, и в этот момент водитель «Камаза», пытаясь уйти от столкновения, также выехал на встречку, вывернув руль вправо, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Столкновение произошло уже практически на обочине.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Сейчас инспекторы ГИБДД устанавливают точные обстоятельства всего произошедшего и опрашивают очевидцев. На месте аварии полицейские проводили распорядительно-регулировочные действия, также оказывалась помощь водителям при проезде участка, где произошло ДТП.

Госавтоинспекция Свердловской области еще раз просит водителей соблюдать ПДД и скоростной режим.