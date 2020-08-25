День народов Среднего Урала-2020 в Екатеринбурге: программа мероприятия

Фото: администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге все еще действуют ограничения на массовые мероприятия, но без праздников оставлять горожан не хотят. Поэтому День народов Среднего Урала-2020 пройдет, но все мероприятия будут организованы в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- В плане мероприятий просмотр фильмов о самобытности народов Урала, виртуальные путешествия в историю, мастер классы ремёсел народов, цикл информационно-познавательных программ в онлайн-формате и многие другие мероприятия, направленные на популяризацию национальных, культурных, исторических ценностей и традиций народов, проживающих в уральской столице, - рассказала начальник Департамента общественных связей Администрации города Екатеринбурга Марина Леонова.

К празднику, который пройдет в воскресенье, 6 сентября подготовились учреждения культуры, музеи, библиотеки, школы и детские сады Екатеринбурга. Рассказываем какие мероприятия пройдут в этом году.

Городской информационный центр предлагает горожанам принять участие в видеопроекте «Добро пожаловать или Рэхим итегэз!»: главный специалист Башкирского историко-культурного центра Свердловской области Светлана Кульмурзина расскажет об истории национального костюма и особенностях его создания. Встреча с гостями состоится на официальной странице муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга в ВКонтакте.

Фольклорный центр «Русская изба» Центра культуры «Молодёжный» приглашает с 1 по 6 сентября 2020 года в онлайн-путешествие, которое организуют в ВКонтакте. Гостей ждёт увлекательная экспозиция предметов народного быта и национальных костюмов.

Культурно-зрелищный центр «Стрела» в день праздника проведёт онлайн-викторину «Кухни народов Среднего Урала». Принять участие в интеллектуальном поединке можно будет на официальном сайте учреждения, а также на странице в ВКонтакте.

Коллектив Дома культуры «Совхозный» тоже ждёт в гости гурманов: представители разных народностей расскажут о кулинарных секретах, а также приготовят национальные блюда на онлайн-кухне «Вкусный Урал». Мастер-классы будут доступны с 31 августа по 4 сентября на официальном сайте учреждения и странице в «ВКонтакте».

Отметим, что на сегодняшний день на Среднем Урале проживает 160 национальностей. День народов Среднего Урала впервые отметили в 2002 году. Праздник стал ежегодным и отмечается в Екатеринбурге в первое воскресенье сентября.