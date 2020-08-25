Екатеринбуржцев напугала военная авиация, которая кружила над городом

Фото: Инцидент Екатеринбург

Над Екатеринбургом сегодня кружила военная авиация. Горожане заметили самолеты и вертолеты в нескольких районах города - на Сортировке, Елизавете, в Академическом, а также в коттеджном поселке «Ромашкино». В ЦВО поспешили успокоить встревоженных екатеринбуржцев и объяснили, что военная авиация летала над столицей Урала в рамках тренировок к военно-техническому форуму «Армия-2020».

- В программу форума включен, помимо статического, также и динамический показ, в ходе которого будут показывать розыгрыши отдельных элементов боевых эпизодов, - рассказали в пресс-службе ЦВО. - 25-26 августа запланировано проведение тренировок динамической составляющей форума.

Напомним, что в этом году международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 27 по 29 августа на полигоне «Свердловский». Мы рассказывали, что можно будет посмотреть и чем заняться на мероприятии, на котором ждут не только взрослых уральцев, но и детей.