На Урале многодетной семье предоставили земельный участок, на котором запрещена стройка

Семье выделили участок под жилье в лесоохранной зоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тугулымском районе Свердловской области многодетной семье предоставили земельный участок, на котором запрещена стройка. Оказалось, что жилье нельзя возвести из-за того, что земля находится в лесоохранной зоне. В ситуации сейчас разбираются следователи.

- В ходе доследственной проверки органами СКР выясняются все обстоятельства данной ситуации, для чего опрашиваются как члены многодетной семьи, так и представители местной администрации, - рассказали в СК по Свердловской области.

Чтобы помочь многодетной семье с правом на землю силовики проверят документацию, регламентирующую порядок предоставления гражданам земельных участков. По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.