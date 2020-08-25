ЕВРАЗ ожидает ежегодный эффект в $12 миллионов от новых проектов продвинутой аналитики

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ЕВРАЗ (LSE: EVR) запустил на шести предприятиях компании пилотные проекты «систем-советчиков», разработанных в рамках комплексной программы «Продвинутая аналитика». Программа реализуется совместно с консалтинговой компанией BCG (The Boston Consulting Group). Ежегодный экономический эффект от проектов оценивается в сумму около $12 млн.

Продвинутая аналитика – это направление в цифровизации, заключающееся во внедрении решений, основанных на машинном обучении и других элементах искусственного интеллекта. Снятые с работающего оборудования данные анализируются на основе статистических моделей, в результате вырабатываются рекомендации по «тонкой настройке» технологических процессов с целью повышения производительности, оптимизации затрат, снижения уровня брака или сокращения простоев.

«Системы-советчики» внедрены на предприятиях трех Дивизионов ЕВРАЗа: «Урал», «Сибирь» и «Уголь». Суть проектов заключается в следующем:

Динамическое управление обогащением на ЕВРАЗ КГОК позволяет стабилизировать качество железорудного концентрата и максимизировать производительность комбината. Цифровая система собирает данные по характеристикам поступающих с разных карьеров руд и определяет оптимальные пропорции смешивания и параметры работы цеха обогащения.

Оптимизация шихтования на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК нужна для лучшего использования сырье угольных предприятий ЕВРАЗа (комбинат целенаправленно увеличивает их долю в шихте – с 48% на середину 2018 года до 90% к середине 2020 года). На основании данных за последние три года система позволяет формировать шихту с максимальной долей собственных углей компании при сохранении качественных характеристик кокса.

Оптимизация режимов внепечной обработки и разливки стали в электросталеплавильном цехе ЕВРАЗ ЗСМК направлена на снижение уровня неметаллических включений в рельсовой продукции. Цифровая система дает подсказки по управленческим воздействиям на двух основных переделах производства – агрегате комплексной обработки стали и вакууматоре.

Динамическое управление обогащением на Абагурской обогатительной фабрике поможет увеличить объем выпуска вторичного концентрата за счет сокращения потерь в отходах обогащения. Система подсказывает аппаратчикам мельниц оптимальные управляющие воздействия.

Продвинутая аналитика для центра управления операциями «Разреза Распадский» позволяет в режиме реального времени принимать решения для сокращения потерь в производственном процессе. В результате уменьшаются простои, увеличивается коэффициент использования оборудования.

Динамическое управление обогащением на обогатительной фабрике «Распадская» на первом этапе дает возможность оперативно получать информацию об отклонениях в технологическом процессе и быстро реагировать на них. На втором этапе система будет подсказывать, какие управляющие воздействия помогут повысить выход и качество продукции.

«ЕВРАЗ системно занимается Цифровой трансформацией с 2017 года. Сейчас мы остановились на пяти приоритетных технологиях, в которых должны разрабатываться все новые проекты. Это продвинутая аналитика, экспертные системы, мобильные решения, безбумажный документооборот и видеоаналитика. Приоритетом 2020 года в компании стало внедрение решений на базе продвинутой аналитики, – рассказывает Вице-президент ЕВРАЗа по информационным технологиям Артем Натрусов. – Компания уже реализовывала подобные проекты. Это, например, система сквозного сценарного планирования производства, или «цифровой двойник», ЕВРАЗ ЗСМК, ежегодный эффект от которой составляет около 600 млн руб. Совместная с BCG программа «Продвинутая аналитика» позволила создать фундамент самостоятельного применения технологии ЕВРАЗом. Мы видим ее перспективность: продвинутая аналитика подходит для проектов разного масштаба, от одного цеха или небольшого передела до всей производственной цепочки, и позволяет рассчитывать на быстрый возврат инвестиций».

«У BCG богатый опыт реализации проектов по продвинутой аналитике, в том числе и в горно-металлургической отрасли, при этом каждый отдельно взятый случай уникален. Особенность взаимодействия с ЕВРАЗом – прямая и активно выраженная заинтересованность во внедрении технологий со стороны руководства, которое видело в них реальную пользу для решения производственных задач, – отметил Партнер, управляющий директор BCG в России Михаил Волков. – Выбранные решения продвинутой аналитики обеспечивают довольно быстрый возврат инвестиций – в срок до года, при этом эффективность в зависимости от конкретной области применения может вырасти на несколько процентов, что транслируется в миллионные выгоды для предприятия. В конечном итоге это отличный плацдарм для включения дополнительного цифрового инструментария, однако успешная реализация проектов в этой сфере невозможна без изменения бизнес-процессов вокруг разработанных решений и обучения цифровым навыкам».