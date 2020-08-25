На Урале ищут добровольцев с внедорожником для поисков дедушки

Фото: Лиза Алерт

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помощи добровольцев для поиска дедушки, не вернувшегося из леса в поселке Волчевка в городском округе Нижний Тагил. Из-за того, что дороги до точки начала поиска практически нет, волонтеры ищут также внедорожный транспорт.

70-летний Фадеев Юрий Николаевич ушел из дома вчера и до сих пор не вернулся. За помощью к волонтерам обратились его жена и дочь. По их словам, дедушка хорошо ориентируется в лесу.

- Возможно, плохо себя почувствовал. Плохо слышит, - рассказали в поисковом отряде.

Приметы:

Рост: 158 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: голубые

Волосы: седые, короткая стрижка

Был одет: коричневого оттенка камуфляжный костюм, сапоги резиновые, белый платок.

Если вы можете помочь волонтерам «Лиза Алерт» с поисками Юрия Николаевича, позвоните инфоргу поискового отряда Екатерине 8-965-513-27-99, 8-950-205-17-18.