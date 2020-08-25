Прокуратура организовала проверку после аварии, в которой по вине пьяного отца пострадали двое детей

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В уральском поселке Левиха сегодня днем произошло жесткое ДТП, в котором пострадали два маленьких ребенка. У шестилетней девочки диагностировали открытую черепно-мозговую травму, у девятилетнего мальчика, ее брата, - перелом обеих голеней. Их госпитализировали в медучреждения. Авария произошла после того, как 35-летний отец пьяным сел за руль мотоцикла и взял с собой детей. На большой скорости он влетел в фонарный столб.

Как рассказали в ГИБДД по Свердловской области, мужчина, устроивший аварию, находится на учете у нарколога. Мама в момент аварии была дома – тоже пьяная. Семья состоит на учете, как неблагополучная, родители неоднократно лишались родительских прав. В феврале этого года их восстановили в правах, но спустя непродолжительное время отдел опеки обратился в суд с иском о лишении, но заявление в суде оставили без внимания. Ситуацией заинтересовалась прокуратура Кировграда.

- Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики по работе с неблагополучными семьями, - рассказали в прокуратуре.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.