В Свердловской области возвращают перепрофилированные отделения в больницах к штатной работе

Для пациентов с бессимптомной и легкой формой коронавируса сохраняют 515 мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области снижается уровень заболеваемости коронавирусом. Поэтому ранее перепрофилированные отделения в больницах для лечения пациентов с COVID-19 постепенно возвращают к штатной работе. Но при этом резерв коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями, а также резерв в местах временного пребывания людей с бессимптомной формой течения болезни на ближайшее время решили сохранить. Пока речь идет об осени. Такое решение приняли сегодня участники заседания оперативного штаба.

- Мы поэтапно возвращаемся к оказанию плановой медицинской помощи. Она возобновлена в 28 медицинских учреждениях, на базе которых до этого были развернуты инфекционные госпитали, - рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам заместителя губернатора Павла Крекова, на сегодняшний день из действующего фонда половина коек свободны, заняты - около четырех тысяч. Для пациентов с бессимптомной и легкой формой коронавируса сохраняют 515 мест. Также Павел Креков отметил, что в связи с изменением порядка тестирования людей, прибывающих на территорию Свердловской области из-за рубежа, существенно уменьшилось количество обсерваторов.

Напомним, что за последние сутки зарегистрировано 116 новых случаев, 58 человек были выписаны из медучреждений. Всего с начала пандемии общее количество заболевших превысило 24,5 тысячи человек. Из них выздоровело и вписано 19,6 тысячи человек. Снижается также и количество пациентов с подтвержденным диагнозом, оставляемых для амбулаторного лечения на дому: в день число таких людей сокращается на 40-50 человек.