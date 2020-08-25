Полицейских, обвиняемых в превышении полномочий, отпустили на свободу

Приговором Синарского районного суда все четверо были лишены специальных званий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд отменил приговор четверым сотрудникам полиции из Каменска-Уральского, осужденным за превышение должностных полномочий с применением насилия.

В марте этого года Синарский районный суд признал Алексея Возчикова, Василия Половку, Эмиля Гасанова и Алексея Андреева виновными в превышении должностных полномочий.

- Андреев, Половка были приговорены к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и с лишением права осуществлять функции представителя власти с органах внутренних дел, Возчиков – к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и с лишением права осуществлять функции представителя власти с ОВД, - напоминают в областном суде.

После того, как приговор был обжалован, бывших силовиков отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. А уголовное дело вернули на доработку прокурору.

Напомним, что все четверо обвинялись в удерживании троих несовершеннолетних в отделе полиции.