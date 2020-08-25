Разговор сразу не заладился: житель Екатеринбурга расстрелял друга и его 14-летнюю дочь

Следователи будут просить отправить мужчину в СИЗО. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Первоуральске возбудили уголовное дело на 44-летнего жителя Екатеринбурга, которого обвиняют в двойном покушении на убийство. По версии следствия, 24 августа пьяный мужчина открыл стрельбу из ружья по своему знакомому и его 14-летней дочке. У обоих тяжкие травмы головы, туловища и рук.

- В настоящее время по уголовному делу сотрудниками Следственного комитета (в том числе, криминалистами) продолжается выполнение комплекса мероприятий по выяснению всех обстоятельств совершённого преступления, сбору и закреплению доказательственной базы, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

При осмотре транспортного средства представители МВД изъяли незарегистрированное одноствольное охотничье ружьё «Винчестер» 12 калибра. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Точные причины конфликта еще выясняются, но известно, что ранее у мужчин была ссора. Следователи планируют обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде ареста.

- Автомобиль «Хенде» с подозреваемым был задержан в поселке Билимбай. При осмотре транспортного средства представители МВД изъяли незарегистрированное одноствольное охотничье ружьё «Винчестер» 12 калибра, гильзы, несколько пыжей, вещдоки направлены на экспертизу. Встреча между потерпевшим и задержанным сразу не заладилась. После ссоры водитель иномарки схватился за ствол, открыв пальбу дробовыми зарядами. Только благодаря счастливой случайности никто не погиб, - рассказал пресс-секретарь свердловского главка полиции, полковник Валерий Горелых.

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