Быстро и комфортно: УБРиР запустил новый кредит для предпринимателей

Продукт ориентирован на микробизнес, срок работы которого составляет не менее 6 месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил специальный продукт «Доверительный» для индивидуальных предпринимателей, которые ранее не сотрудничали с банком. Особенность кредитного продукта в том, что процедура получения финансирования для клиента занимает минимум времени, поскольку не нужно собирать пакет документов и посещать офис банка — заявка подается дистанционно и рассматривается в течение 1 рабочего дня. Для оформления продукта достаточно трех документов, залог и поручительство не требуются. Благодаря такому подходу клиент может решить свои финансовые задачи, почти не отвлекаясь от других дел.

Согласно условиям, по кредиту «Доверительный» можно получить до 700 тыс. рублей на срок до 2 лет. Продукт ориентирован на микробизнес, срок работы которого составляет не менее 6 месяцев. Наличие счета на дату подачи заявки не требуется, так как счет в УБРиР будет открыт перед получением финансирования.

«Вынужденные ограничения и изоляция, с которыми нам пришлось столкнуться весной, существенно отразились на привычках обычных потребителей. А предпринимателям пришлось быстро адаптироваться к меняющимся условиям рынка, чтобы найти возможности работать дальше. И для того, чтобы компании продолжали внедрять новые идеи и совершенствовали свои бизнес-процессы, мы разработали быстрый и простой в оформлении кредит. Подать заявку и получить решение по ней предприниматель может дистанционно», — отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

С подробной информацией о кредите «Доверительный» можно ознакомиться на сайте, по телефону 8-800-700-59-59 и в офисах, которые обслуживают юридических лиц.