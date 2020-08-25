В «Гринвиче» появится большой фуд-маркет, как в Европе

Больше тысячи посадочных мест планируют открыть в фуд-маркете. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге готовится к открытию огромный фуд-маркет. E-story появится на третьем этаже торгового центра «Гринвич» уже в конце этого года. На площади около 5000 квадратных метров расположатся 50 ресторанов и двадцать рыночных торговых точек. Помимо гастрономического разнообразия в одном месте сконцентрируется развлекательные зоны для детей и взрослых, а также сцена для артистов и пространство для лекций.

Пока здесь активно идет стройка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Концепцию фуд-маркета позаимствовали у Европы, такое же пространство есть и в московском «Депо». Здесь будет представлено десятки ресторанов с разными кузнями мира. Создатели утверждают, что повторений не будет и блюда найдутся по душе даже самому искушенному гурману.

- Здесь будет 1100 посадочных мест. Рассчитываем на проходимость в шесть тысяч человек, может и больше. Никто обижен не будет, потому что площадка распределена, и здесь можно посидеть как в тишине, а также в более тусовочной обстановке, - объясняет Екатерина Шихова, совладелица агентства Dream Team. – Это не будет похоже на обычный фудкорт. Как правило, там сетевые рестораны и тиражная кухня. Мы стараемся, чтобы здесь было что-то авторское.

Помимо ресторанов будут и зоны торговли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас E-story активно идет стройка, но через три месяца готовятся к открытию. Попасть на фуд-маркет можно со входа со стороны улицы Радищева и Вайнера, но создатели предполагают открыть специальный лифт до самого места. По словам Екатерины Шиховой, средний чек на одного человека будет составлять 500 рублей.