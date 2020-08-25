Переоделся в женщину, чтобы снять деньги: уралец зарубил одногруппницу из-за долгов по кредитам

Мужчина забрал у знакомой ноутбук, телефон и банковскую карту Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске, что в Свердловской области, поймали местного жителя, которого обвиняют в убийстве одногруппницы. На него завели уголовное дело по статье «Убийство из корыстных побуждений». За это ему грозит до 20 лет колонии. Это произошло несколько дней назад, 21 августа – тогда же обнаружили тело девушки в одной из квартир города. Экспертиза показала, что она умерла в результате рубленых ран головы и шеи.

Практически сразу силовики задержали возможного убийцу, который признал свою вину. Оказалось, что погибшая – его давняя знакомая, одногруппница. Мужчина знал, что его подруга собирается покупать машину, для чего взяла в банке кредит. А ему очень нужны были деньги из-за большого количества долгов по кредитам. Мужчина не придумал ничего умнее, кроме как убить знакомую и забрать деньги себе.

- Задержанный «головорез» отправился жестоко убивать свою однокурсницу, купив в магазине специально топор. Девушка сама открыла дверь своей квартиры, зная, кто на пороге, но как только она встала спиной к гостю, получила удары по голове тяжелым колюще-рубящим предметом, а потом злоумышленник ее еще и хладнокровно добил, увидев, что она подает признаки жизни, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Из квартиры женщины негодяй стащил ноутбук, телефон и банковскую карту, с которой и снял 230 тысяч рублей. Часть вещей силовикам удалось найти – как и орудие убийства.

- Гражданин, чтобы снять деньги с похищенной у жертвы банковской карты, переодевался в одежду потерпевшей (плащ и шапку), чтобы сыщики думали, что она сама снимала деньги, - добавил Горелых. – Сотрудники полиции из подразделений уголовного розыска городов Красноуфимска, Полевского и ГУ МВД области распутали его загадочный клубок и задержали, хотя изначально он утверждал оперуполномоченным, что якобы не знает, о чем идет речь. Часть из похищенных денег он потратил на погашение накопившихся долгов.

Как добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области, следователи уже допросили ряд свидетелей и назначили проведение всех необходимых экспертиз. Кроме того, они обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд согласился с требованием.