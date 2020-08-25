Команда AliExpress устроила fashion-съемки во дворах Екатеринбурга

Фото: представлено AliExpress Россия

AliExpress Россия объявила о запуске месяца российских fashion-брендов. Для поддержки команда магазина создала образы с одеждой, обувью и аксессуарами от участников проекта, съемки, кстати, проходили в Екатеринбурге – во дворах в центре города и близких к нему: на улице Пальмира Тольятти, 8 Марта и Генеральская, в нескольких шагах от «Коляда-театра».

Концепция съемок – образ выхода из подъезда как символ выхода из дома после месяцев изоляции. Участие в фотосессии приняли модели разных возрастов, национальностей и типажей. Все они – также жители Екатеринбурга. Столица Урала была выбрана для того, чтобы подчеркнуть широкую географию площадки.

Фото: представлено AliExpress Россия

Фото: представлено AliExpress Россия

- Мы знаем, что эта весна серьезно ударила по локальному бизнесу, особенно малому и особенно в сегменте fashion. Видим, как пропадают офлайн-витрины многих любимых брендов, - рассказал коммерческий директор AliExpress Россия Сергей Гречин.

По его словам, во время самоизоляции ассортимент на площадке вырос в 1,5 раза, а продажи – почти в четыре раза.