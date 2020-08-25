В Свердловской области рядом с торговыми центрами откроются мобильные центры вакцинации от гриппа

400 тысяч доз вакцины от гриппа уже поступило в Свердловскую область. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не коронавирусом одним могут болеть жители Свердловской области. В преддверии осени в регионе готовятся к сезону гриппа. Для этого область закупила вакцину.

- Наша цель охватить вакцинами от обычного гриппа не менее 75% населения Свердловской области, - рассказал Павел Креков, вице-губернатор Свердловской области. - Первая партия из 400 тысяч доз для взрослых уже поступила. Затем получим вакцину для детей. В ближайшие дни начнется вакцинация групп риска: медиков, педагогов, тех кто работают с людьми, сотрудников МВД.

В правительстве области также добавили, что поставить прививку можно будет не только в поликлинике, но и в мобильных пунктах вакцинации, которые откроются рядом с торговыми центрами.