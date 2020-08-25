Устройте себе экскурсию: в Екатеринбурге появилась карта работ нелегального фестиваля «Карт-бланш»

Это одна из работ, созданных в рамках "Карт-бланша" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы нелегального стрит-арт фестиваля «Карт-бланш» создали интерактивную карту почти всех работ, созданных за две недели. По словам оргкомитета, точками пока что не отмечены работы участников мастерской команды «Фрукты», а также дублирующихся постеров. На данный момент на карте указаны 86 работ.

- Возможна небольшая погрешность точек на карте, но для удобства поиска почти все точки дополнены фотографиями работ. Отдельно просим вас быть осторожнее в «заброшках» - смотрите под ноги! – Предупредили организаторы.

Фестиваль стартовал в начале августа и продлился около двух недель. В нем приняли участие больше 50 художников из Екатеринбурга и со всей России. Одним из самых запоминающихся стал визит Покраса Лампаса, автора скандального «Метасупрематического креста» на Уралмаше. На этот раз он создал три работы: на Уралмаше, в сквере у Драмтеатра и напротив Литературного квартала.

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