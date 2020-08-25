После того, как на Урале открылись рестораны, в сфере общепита выросло число вакансий

Популярнее всего у работодателей стали повара, официанты и мойщики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделю назад в Свердловской области полностью сняли все ограничения в работе ресторанов, баров, кафе, столовых – словом, всех организаций общепита. В связи с этим аналитики HeadHunter решили проанализировать, как поменялась динамика вакансий в этой сфере.

Оказалось, что в период с 18 по 24 августа в регионе было открыто на 110% больше вакансий, чем в период с 11 по 17 августа: 326 против 155. Такой же рост наблюдался в июле этого года, когда областные власти открыли летние веранды.

- Треть из этих вакансий – предложения для поваров, это очень востребованная специальность. Также работодатели из отрасли общепита ищут официантов, менеджеров, пекарей, хостес и мойщиков, - рассказала руководитель пресс-службы HH Анна Осипова. – А вот вакансий для курьеров, которые были очень популярны этой весной, почти нет.

Кроме того, по ее словам, сильнее всего за эту неделю вырос спрос на мойщиков, менеджеров и официантов – в среднем, на 150%. По данным на 25 августа, в Свердловской области открыта 581 вакансия в сфере общепита.