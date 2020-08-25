В Екатеринбурге в штатном режиме заработала еще одна подстанция скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 24 августа, в Екатеринбурге в привычное русло работы вернулась еще одна подстанция скорой помощи – она закончила ездить на вызовы к пациентам с COVID-19. Это стало возможным благодаря снижению заболевших в городе.

Подстанция №7 была перепрофилирована под ковидных больных еще 25 апреля. С этого времени бригады обслужили более 13 тысяч вызовов.

- Четыре месяца мы, можно сказать, были на «передовой». Сегодня у нас колоссальная радость. Считаю, что сотрудники подстанции справились со своей задачей на «отлично», огромная им всем благодарность, - рассказал заведующий подстанцией Дмитрий Дутляков. – Сейчас мы приступаем к нашим обычным обязанностям.

На сегодняшний день с «коронавирусными» пациентами работает только одна подстанция скорой помощи - №15, которая находится в Академическом районе.