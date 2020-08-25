В Екатеринбурге водитель Mazda насмерть сбил велосипедиста

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Ранним утром вторника, 25 августа, в Екатеринбурге, на 14-м километре Сибирского тракта, произошло серьезное ДТП, в котором погиб велосипедист – он попал под колеса автомобиля Mazda. От сильного удара и многочисленных травм мужчина погиб на месте. Сейчас устанавливается его личность и возраст.

- За рулем Mazda сидел 36-летний водитель, имеющий стаж 13 лет. Он пояснил, что при движении по дороге с правой стороны по обочине ехал велосипедист, который неожиданно выехал влево и стал пересекать проезжую часть, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Сейчас на месте работает следователь специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ при ГУ МВД России по Свердловской области. Причина аварии будет установлена в ходе расследования.

Госавтоинспекция еще раз напоминает, что движение велосипедистов в возрасте 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. А при их отсутствии – по правому краю проезжей части или обочине.