Из Кольцово запускаются ежедневные рейсы в Уфу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфу из Екатеринбурга теперь можно улететь еще чаще – с 1 октября перелеты станут ежедневными. Авиакомпания UTair добавляет в свое расписание еще три рейса до Республики Башкортостан. Они запланированы по вторникам, четвергам и субботам на самолете ATR-72 вместимостью до 74 пассажиров.

- Рейсы будут осуществляться в 11:35 местного времени, общее время в пути составит 1,5 часа. Сейчас UTair летает в Уфу из Кольцово по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, - рассказали в пресс-службе аэропорта. – Таким образом, с октября рейсы в Башкирию станут ежедневными.

Напомним, не так давно Россия открыла международные границы с несколькими странами, после долгого ожидания из-за пандемии короноавируса. Однако из Екатеринбурга перелеты пока что возможны только транзитом через Москву.