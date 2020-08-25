За неделю клещи покусали больше 100 уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным регионального Роспотребнадзора на 24 августа, в Свердловской области клещи покусали 30776 человек. Число пострадавших за неделю увеличилось больше, чем на 100. Среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрировано 7089 случаев. Эти цифры находятся на уровне аналогичного периода прошлого года (31645).

Больше всего случаев зафиксировано в Пышмнском ГО, Слободо-Туринском районе, Байкаловском районе, Рефтинском, Талицком, Тугулымском и Асбестовском ГО, а также в Дегтярске, Пелыме и Артинском районе.

- В медицинские организации области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализирован 141 человек (диагноз подтвержден у 28 человек, в том числе у 6 детей), с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 359 человек (диагноз подтвержден к 275 человек, в том числе у 38 детей), - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге от укусов клещей пострадали 10224 человека (33,2% от общего числа), в том числе 1847 детей.