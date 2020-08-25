Екатеринбуржец не смог погасить кредит за машину и попытался ее продать

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Судебные приставы Качканара, что в Свердловской области, арестовали иномарку Toyota Camry из-за того, что ее владелец не смог погасить кредит за автомобиль. Оказалось, что мужчина, поняв, что не выплатит деньги, решил перепродать машину третьему лицу.

- Судебным приставом-исполнителем было установлено, что автомобиль находится в пользовании третьего лица, которое якобы приобрело его у должника, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Однако никаких документов, подтверждающих этот факт, нет.

В итоге, машину забрали, арестовали и передали взыскателю в Екатеринбург – на хранение до проведения торгов.