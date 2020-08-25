Просидел несколько дней: под Екатеринбургом с березы сняли очень флегматичного котика

Фото: Евгений Зенков

Зооспасатель из Екатеринбурга Евгений Зенков пару дней назад, 23 августа, отправился в уральский поселок Красный. Как рассказала звонившая местная жительница, на березе вот уже несколько дней сидит котик. Она забрался слишком высоко и теперь не может выбраться. Недолго думая, Евгений отправился на вызов.

- Случай был несложным, но доставать кота пришлось удочкой – там, где он сидел, ствол был уже слишком тонким и, вдобавок, наклонным, - рассказал Зенков. – Успеху немало способствовал флегматичный нрав кота и его достаточно неспортивная комплекция.

В итоге, котика сняли с дерева и накормили.

Фото: Евгений Зенков

Основными «клиентами» Евгения становятся обычно потерявшиеся и застрявшие коты и собаки. Однако бывает и так, что зооспасателю приходится разбираться и с более необычными животными – например, в мае мы рассказывали, как мужчина помог утятам выбраться из ливневки и вернуться к маме-утке.