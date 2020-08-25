Свердловский областной суд принял иск региональной прокуратуры из-за превышения полномочий

Департамент госзакупок частично выполнял обязанности Министерства финансов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд удовлетворил административный иск региональной прокуратуры к правительству области. В нем говорится, что Департамент госзакупок частично взял на себя полномочия регионального Министерства финансов.

- Департамент госзакупок Свердловской области осуществляет проверку соблюдения заказчиками требований методических рекомендаций по применению методов определения начальной цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, начальной цены единицы товара, работы, услуги, а также осуществляет организацию проведения экспертизы достоверности определения начальной центры контракта и описания объекта закупки, - уточнили в пресс-службе Облсуда.

В связи с этим, прокуратура Свердловской области посчитала, что указанные нормы не соответствуют требованиям законодательства, а Департамент госзакупок превышает свои полномочия.

По итогам рассмотрения дела, требования прокуратуры были удовлетворены. Решение суда может быть обжаловано во Втором апелляционном суде в течение месяца за дня его изготовления.