Один погиб: в Екатеринбурге из горящего дома спасли 29 человек

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Минувшим вечером, 24 августа, в Екатеринбурге произошел крупный пожар. В 22:02 диспетчеры МЧС получили вызов о том, что на проспекте Седова загорелась квартира в пятиэтажке. На место сразу же выехали девять спасателей на трех спецмашинах.

- На площади два квадратных метра огонь уничтожил домашнее имущество в квартире, расположенной на первом этаже. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуировано 29 человек, в том числе четыре ребенка, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. - Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасено пять человек.

Через 20 минут огонь удалось локализовать. Разбирать сгоревшие конструкции закончили в 00:02. По словам местных жителей, в огне погиб один человек – он отравился продуктами горения. В пресс-службе регионального СКР информацию подтвердили.

- По данному факту следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга проводится проверка, пожар был в квартире на 1 этаже. При осмотре тела умершего хозяина квартиры внешних признаков криминальной смерти нет, тело направлено на экспертизу. предварительная возможная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении, - рассказали в ведомстве.