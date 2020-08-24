Итоги ЕГЭ 2020 на Урале: у выпускников меняются приоритеты

Приоритеты молодежи лежат в плоскости современных технологий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области подвели итоги сдачи Единого государственного экзамена в 2020 году. Всего в регионе зарегистрировано 19 тысяч выпускников 11 классов, но из-за того, что в этом году можно было получить школьный аттестат без экзамена, больше двух тысяч человек так и поступили.

В список обязательных экзаменов вошли «Русский язык» и профильную «Математику». Результаты оказались на хорошем уровне. Так, больше трети выпускников набрали по русскому языку больше 80 баллов. По математике такой результат показали 10% выпускников.

Что касается приоритетов, то в региональном Министерстве образования и молодежной политики отмечают рост интереса выпускников к информатике. С одной стороны, это связано с заменой экзамена по физике на экзамен по математике. С другой, выпускники сами понимают, что информатика необходима для получения современной и перспективной специальности.

- Больше на 400 человек по сравнению с 2019 годом выбрали информатику в этом году. Выпускники выбирают в вузах специальности, где требуются знания по этому предмету, - говорит начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова.