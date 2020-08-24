По-русски не говорят: Анна Кузнецова помогла вернуть двух уральских детишек из Сирии

Детей ждет длительный период адаптации. Фото: сайт детского омбудсмена по Свердловской области

В начале 2020 года из Сирии в Свердловскую область вернули четырех несовершеннолетних. Детей доставили из Москвы спецбортом Министерства обороны РФ, после чего их передали родной бабушке.

Двое младших братьев из этой семьи оставались в Сирии: оба появились на свет в Республике, поэтому с их вывозом возникли дополнительные сложности. В итоге 23 августа детский омбудсмен при президенте РФ Анна Кузнецова передала родственникам 26 российских детей, которых 18 числа вывезли из Сирии.

В аэропорту Кольцово детей встретил уральский детский омбудсмен Игорь Мороков. Фото: сайт детского омбудсмена по Свердловской области

Пять дней они находились в столичном обсерваторе, но коронавируса у них не выявили. В итоге их развезли по родным семьям. В их числе – ребята из Екатеринбурга, которых доставили в «Кольцово» в ночь на 24 августа.

По-русски дети пока не говорят, поэтому им предстоит длительный период адаптации.