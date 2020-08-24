Шестеро уральцев незаконно обналичили 12 миллионов, создавая компании-однодневки

Пять мужчин и женщина осуществляли финансовые операции без соответствующей лицензии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге направили в суд дело в отношении шести участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Как рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, пять мужчин и женщина, все не старше 35 лет, осуществляли финансовые операции без соответствующей лицензии в период с ноября 2018 по август 2019 года.

- По предварительным сведениям, обвиняемыми был извлечен доход в сумме более 12 миллионов рублей. Накануне заместитель прокурора Свердловской области Вадим Чукреев подписал обвинительное заключение. В ближайшее время резонансное уголовное дело ГУ МВД направит для рассмотрения по существу в Октябрьский суд Екатеринбурга, - рассказал Валерий Горелых.

Во время обысков у шестерых уральцев изъяли ноутбуки, телефоны, ключи для дистанционного обслуживания счетов нескольких организаций, банковские карты и сим-карты. Также среди изъятого были документы на подставных лиц, свидетельствующие об использовании участниками ОПГ номинальных фирм ООО «Конструктор», «Магнер», «Профмастер» и других. Эти компании, так называемые «однодневки» использовались для переводов денежных средств и последующего незаконного обналичивания. Участникам преступной группы грозят либо принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы до семи лет со штрафом.

Пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых отметил, что подобные дела считаются довольно редкими. Аналогичное дело последний раз рассматривалось в Екатеринбурге пять лет назад. Тогда члены похожей преступной группы получили до 4,5 лет лишения свободы. У них конфисковали около 13 миллионов рублей, которые были переданы в собственность государства.